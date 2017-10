LifeGate Radio, Suona per Natura!

LifeGate Radio, Suona per Natura! Grazie, ai 30.000 nuovi ascoltatori che nel bimestre di Novembre e Dicembre si sono uniti alla community di LifeGate Radio. Grazie, perchè crescendo cresce il rispetto per l'ambiente . Non solamente a livello di intenzioni. No, crescono alberi! Ancora una volta, per ringraziare gli ascoltatori che ogni giorno ci concedono la loro fiducia LifeGate Radio continua con l'iniziativa - Piantala con l'ascolto - Piantando 442.000 Mq di area protetta in Costa Rica e riqualificando 1 mq2 di zona boschiva per ognuno dei nostri ascoltatori (rilevazione audiradio 6 Bimestre 2007). Ricordandoci che nel 2008, finalmente entra in vigore in via ufficiale il protocollo di Kyoto, e noi, partecipiamo. LifeGate Radio, Suona per Natura! Fermiamoci ad ascoltare.