LifeGate Radio Incontra Jean Michele Jarre In occasione dei 30 anni di Oxygene vengono recuperati tutti i sintetizzatori analogici utlizzati nel 1976 e, insieme a Francis Rimbert, Dominique Perrier e Claude Samard, vengono suonate dal vivo tutte le sei parti dell'album. Il concerto viene filmato in 3D in previsione di una sua pubblicazione su DVD entro la fine del 2007. In un intervista di Francesco Napoleone. Mercoledi 19 Giovedi 20 e Venerdi 21 Dicembre alle 09:30