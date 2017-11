LIFESTAGE – Accidia

LIFESTAGE - Accidia …Costringete gli uomini a stare sdraiati per giorni e giorni : là dove guerre e slogan hanno fallito riuscirebbero i divani. Perché le operazioni della Noia superano in efficacia quelle delle armi e delle ideologie… buon ascolto Il prossimo peccato sarà l'ira in scena il 26 aprile ore 21 Per info 039- 2027002 oppure www.teatrobinario7.it Peccherete insieme a noi?