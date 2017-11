LIFESTAGE GATE_1_LUSSURIA

Il primo viaggio è un cammino attraverso i sette peccati capitali. Il primo appuntamento è Lifestage Gate_1: Lussuria. 4 giorni di laboratorio aperto ad attori, allievi attori, musicisti e artisti che sotto la guida dell'attore e regista Corrado Accordino e di Basilio Santoro, si animeranno di bellezza, curiosità, visioni e sperimentazioni Il laboratorio sarà così strutturato GIOVEDì 23 OTTOBRE ore 18.00/22.00 VENERDì 24 OTTOBRE ore 18.00/22.00 SABATO 25 OTTOBRE ore 16.00/22.00 DOMENICA 26 OTTOBRE ore 14.00 fino a fine diretta Per partecipare al laboratorio, bisogna mandare il curriculum entro e non oltre il Lunedì 20 ottobre oggetto: LIFESTAGE a: compagnia@ladanzaimmobile.it L'ammissione al laboratorio sarà comunicata entro Martedì 21 ottobre. Per informazioni: Valentina 039/2848508 info Teatro Binario 7