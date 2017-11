LIFESTAGE Invidia

LIFESTAGE Invidia L'Invidia è la base della democrazia. Il complimento è la veste elegante dell'invidia. Il silenzio dell'invidioso fa troppo rumore…. Così è iniziato il GATE_2 di LIFESTAGE, dedicato al peccato dell'invidia, in diretta dal Teatro Binario 7 di Monza, domenica 23 novembre…. Buon ascolto… Appuntamento al prossimo GATE_3, che sarà dedicato al peccato della GOLA, il 21 dicembre per saperne di più: http://www.teatrobinario7.it/it/eventi/rassegna.php?ID=29 per prenotarsi: www.teatrobinario7.it