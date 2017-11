LIFESTAGE – Superbia

LIFESTAGE - Superbia In scena: Raffaele Brancati (fiati) Davide Tedesco (contrabbasso) Alberto Turra (chitarre) Sarah DeMagistri (cantante) Basilio Santoro (attore) Sono stati diretti dal regista Corrado Accordino… ascolta Il prossimo peccato sarà l'Accidia in scena il 22 marzo ore 21 Per info 039- 2027002. oppure www.teatrobinario7.it Peccherete insieme a noi?