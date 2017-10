Ligabue

Alla vigilia della prima delle date milanesi (dal 12 al 21 dicembre al Datch Forum di Assago), LifeGate Radio trasmetterà l'intervista realizzata a Luciano Ligabue. Il programma offrirà la possibilità di ascoltare il rocker di Correggio in una veste inedita, trasmettendo contemporaneamente un'ora delle sue canzoni più belle. Andrà in onda in occasione del decennale dalla stesura del Protocollo di Kyoto, martedì 11 dicembre, alle 8 (e in replica alle 23). Inoltre, dal 12 al 21 dicembre, in concomitanza con le date milanesi del tour, LifeGate Radio trasmetterà l'intervista sotto forma di trailers. La registrazione dell'intero incontro sarà inoltre riascoltabile dal sito della radio www.lifegateradio.it a partire dal 12 dicembre. Impatto Zero® è il primo progetto italiano, promosso da LifeGate, che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto. Il progetto, riduce le emissioni di anidride carbonica e le compensa attraverso la creazione e la tutela di foreste in crescita. Tutto questo è possibile mediante la quantificazione dell'impatto ambientale di attività, aziende, prodotti e persone. Calcolando le emissioni di anidride carbonica e gas a effetto serra, queste ultime vengono compensate con la riforestazione e la tutela di aree boschive in Italia e nel mondo. In questo caso, la resa ad Impatto Zero® delle 14 date del tour di Ligabue, permetterà la creazione e la tutela di foreste in crescita, un importante polmone verde in Costa Rica. Il calcolo delle emissioni è stato fatto tenendo conto dell'impatto derivante dall'organizzazione e dalla gestione di tutti e 14 i concerti. Per compensare i 592.511 Kg di CO2 che verranno emessi dal tour, Luciano Ligabue grazie a Impatto Zero® farà piantare ben 152.906 mq di foresta!