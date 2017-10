Ligabue sceglie Impatto Zero

Milano, novembre 2007 Anche Luciano Ligabue ha scelto il progetto Impatto Zero® per compensare le emissioni di anidride carbonica del suo nuovo tour italiano. Le 14 date, suddivise in due uniche tappe (Roma e Milano), vedranno protagonista, insieme alla musica, anche il rispetto per l'ambiente. Tutto esaurito in prevendita (150.000 biglietti) per i concerti del rocker italiano, che questa volta porterà con sé un fortissimo messaggio di eco-sostenibilità con il nome di Impatto Zero®. Impatto Zero® è il primo progetto italiano, promosso da Lifegate, che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto. Il progetto, riduce le emissioni di anidride carbonica e le compensa contribuendo alla creazione e alla tutela di foreste in crescita. Tutto questo è possibile mediante la quantificazione dell'impatto ambientale di attività, aziende, prodotti e persone. Calcolando le emissioni di anidride carbonica e gas a effetto serra, queste ultime vengono compensate con la riforestazione e la tutela di aree boschive in Italia e nel mondo. In questo caso, la resa ad Impatto Zero® delle 14 date del tour di Ligabue, permetterà la creazione e la tutela di un importante polmone verde in Costa Rica. Il calcolo delle emissioni è stato fatto tenendo conto dell'impatto derivante dall'organizzazione e dalla gestione di tutti e 14 i concerti. Per compensare i 592.511 Kg di CO 2 che verranno emessi dal tour, Luciano Ligabue farà piantare ben 152.906 mq di foresta! Tutti coloro i quali interverranno ad ognuno dei 14 concerti, saranno perciò fruitori non solo di ottima musica, ma anche spettatori di un evento che non avrà alcun impatto nocivo sull'ambiente.