La concentrazione del Limone

Fornisce aiuto nella concentrazione, ed in generale nelle attività intellettuali. Ed è proprio per questo che, già anticamente, il limone era associato a Mercurio, divinità legata alla sfera della comunicazione e dell'intelletto. Considerato sacro dagli Arabi, che lo importano in Italia nel X secolo, il limone è sempre stato utilizzato per le sue caratteristiche polivalenti. Oltre ad essere uno stimolante cerebrale, infatti, aiuta a purificare il sangue, disintossicandolo dalle tossine (il suo uso è perciò consigliato durante gli stati influenzali). Proprietà: antibatterico, antivirale, vasoprotettore, lavora anche sul fegato e sul tratto gastrointestinale. È rinfrescante, stimolante mentale, purificante, rivitalizzante. Per cosa si usa: Acne, anemia, calli, foruncoli, geloni, porri, punture di insetti, herpes, tagli, ulcere boccali (un paio di gocce sulla parte interessata, da mescolare ad una crema base. La diluizione è circa 5-10%). Asma, bronchite, catarro, infiammazioni alla gola, problemi respiratori. Febbre, influenza, malattie infettive, raffreddore (come essenza da vaporizzare nelle stanze di casa tramite un diffusore). Controindicazioni: è fototossico e potrebbe provocare irritazioni cutanee localizzate. È bene dunque non applicarlo sulla pelle prima di esporsi al sole. È inoltre sconsigliabile usarlo in gravidanza e sui bambini molto piccoli.