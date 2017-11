Il limone: proprietà cosmetiche e ricette fai da te

Negli ultimi tempi, il limone è diventato un agrume di tendenza: chi di noi non ha letto dei benefici del bere acqua e limone la mattina? In effetti, ha un'azione detox, fa bene al fegato e a tutto il sistema digerente, e ripulisce l’organismo regalando, dopo qualche settimana di costanza, una pelle più pura e rosea. Per la nostra bellezza, possiamo sfruttare le proprietà del succo anche applicato direttamente sulla pelle: vi spieghiamo quando e in che modo.

Il succo di limone puro per curare la pelle

Il succo di limone per i denti

Il succo di limone per fortificare le unghie

Il succo di limone per la bellezza dei capelli