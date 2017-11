In linea con la natura

Intestino Se la stitichezza è alla base del gonfiore addominale è bene aiutarsi con i semi che ci arrivano dalla natura: lo Psillio e semi di lino, assunti con molta acqua, favoriscono il senso di sazietà e riducono l'assorbimento di grassi e zuccheri. Giunti nello stomaco e idratati si espandono ed è più semplice controllare la fame. Attenzione però: se eseguite terapie farmacologiche in modo costante evitate l'assunzione di queste fibre che possono ridurne l'assorbimento. Calore Sfruttare la termogenesi è un modo per avviare il metabolismo: caffè e sigarette distolgono dalla fame ma in modo scorretto e pericoloso. Per ottenere lo stesso effetto meglio affidarsi al guaranà, che aumenta la spesa energetica e agisce da antifatica per tutta la giornata. Altre due essenze adatte a bruciare di più sono il the verde e l'arancio amaro (sinefrina). Questi suggerimenti sono ottimi per chi deve smettere di fumare ma è terrorizzato dall'aumento di peso. Tiroide Questa ghiandola, vera locomotiva metabolica, può essere stimolata solo se sana. Le essenze che spronano il suo potenziale brucia grassi sono il Fucus e il Kelp, ricche di iodio, e tutte le alghe, Spirulina in prima linea. Il loro potenziale è altissimo ma l'utilizzo è sconsilgliato in persone ansiose, ipertiroidee e ipertese. Drenaggio Pilosella e Othosiphon sono le piante più utilizzate per drenare fegato e reni, per promuovere lo smaltimento dei liquidi e delle tossine. L'utilizzo è sicuro e l'assunzione semplice: 50 gocce di un preparato misto dei due componenti possono essere assunte prima di colazione e cena. Notte Le crisi di fame notturna sono ben regolate dall'assunzione di Melatonina. Come è risaputo questo integratore è in grado di rendere il sonno più profondo e di migliorarne la qualità: uno studio recente ha però dimostrato che ha un ottimo utilizzo nel sedare le crisi di fame nel cuore della notte. La dose è 3 mg prima di dormire.