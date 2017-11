9 ingredienti per l’insalata che cura

Vitamine verdi a tavola: è facile farne scorta con l’insalata e con le verdure che possiamo consumare crude senza ricorrere alla cottura, che inevitabilmente smorza il potere curativo del cibo. Frutta, verdure, semi e bacche sono appetitose tutte insieme, rallegrano e colorano la tavola, controllano la fame con un contenuto calorico basso. Sono un modo efficace per introdurre fibre nell’intestino pigro e per alleggerire i pasti classici che altrimenti gonfierebbero il ventre. In famiglia sono senza dubbio una fantastica idea per avvicinare i bambini alla verdura e per farli cucinare con voi, senza fuoco e pericoli. Chiamate in cucina i piccoli cuochi e fateli divertire con il sesamo, la maggiorana, la menta fresca. E aiutateli a riconoscere i profumi, la forma delle foglie, anche a occhi chiusi come se fosse un gioco. Le vostre passeggiate in campagna potrebbero con sorpresa allietarsi con il riconoscimento delle piante spontanee, e con la loro raccolta.

Goji

Menta

iacerà molto ai vostri bambini, facilmente riconoscibile e odorosa, aggiunta a piccole foglie tenere nell’insalata ne conferisce vivacità di sapore. Ma potete usarla anche per i ghiaccioli , per bibite estive con il tè verde, per il gelato fatto in casa, per insaporire la grigliata estiva. E sicuramente per la tisana serale, in stile africano.

Dal suo nome si capisce che è la pianta del miele perché attira le api, per via delle sue foglie dal profumo zuccherino. Il sapore è ottimo a crudo, anche per un pesto originale con pinoli e melissa al posto (o insieme) al consueto basilico. Se poi riuscite a macinarla a mano in un piccolo mortaio capirete presto perché le api siano attratte dal suo profumo.

Erba cipollina

Carciofi

carciofo è tenero e con il classico grana…è speciale per tutti. Ottimi per drenare il fegato tagliati a listarelle sottili e aggiunti nell’insalata. E’ vero che la cicoria (tarassaco) farebbe altrettanto ma è amara e spesso non è gradita a tutta la famiglia. Invece il cuore dele con il classico grana…è speciale per tutti.

Sambuco

Sesamo e semi

Il gomasio è costituito da semi di sesamo e poco sale ed è un modo semplice per limitare il consumo di sale. Il sesamo, infatti, è un piccolo seme gustoso, salato naturalmente, che permette di disaffezionarsi dal sale classico utilizzando la fibra dei semi. Noci, mandorle, semi di lino, semi di girasole sono tutti ammessi per arricchire con omega vegetali la vostra insalata.

Frutta

on può mancare nell’insalata sfiziosa. Pere, mele e arance quando sono di stagione, tagliate a dadini o a fettine, sono buone in insalata, ottimi i frutti di bosco come il ribes e le fragole a fettine. Eccellente il melograno, con i chicchi gustosi. Questo frutto ha un ottimo potere antiossidante, e protegge anche il microcircolo, le vene e i capillari. E poi aggiungere la frutta nell’insalata evita ai genitori di rincorrere i bambini per farl loro consumare la frutta.