Lisa Casali. Autoproduzione e cucina

Salute, ecologia, risparmio. Potrebbe essere questo il leit-motiv seguito da Lisa Casali, eco-food blogger diventata famosa nell'ambiente per la sua cucina a impatto quasi zero. Tutta la sua esperienza viene spremuta e concentrata nel suo ultimo libro "Autoproduzione in Cucina", volume grazie al quale si impara a produrre in casa qualsiasi tipo di alimento, acquisendo anche l'arte di cucinare con quelli che spesso definiamo scarti alimentari e che finisco nei rifiuti. "Si tratta di un ritorno alla sorgente del cibo - racconta la Casali - una sorta di guida alla produzione di quegli alimenti che mangiamo più spesso". Lisa spiega così come preparare un gustoso preparato per un brodo vegetale istantaneo, utilizzando le bucce e le foglie verdi di alcuni ortaggi (che di solito buttiamo). O come prepare ortaggi essicati, comodi e appetitosi in qualsiasi momento della giornata. Fino ad arrivare a sofficini casalinghi o purè istantanei. "In questo modo si sviluppa una sorta di consapevolezza sul cibo che mangiamo. Senza dimenticare il notevole risparmio economico", spiega la blogger. Orti d'Italia. L'ultima avventura l'ha portata in tv, a condurre il programma "Orto e Mezzo", su laeffe, il venerdì sera in prima serata. Insieme a Federico Bernocchi ha girato l'Italia per raccontare l'agricoltura sostenibile e come è cambiato il contatto con la terra negli anni della "crisi". Ecco allora orti urbani, orti sociali, orti scolastici. "Quello che più mi ha colpito - racconta - è stata l'esperienza a Ne in provincia di Genova. Un'orto a scuola gestito interamente dagli studenti, dalla semina al piatto. Ho visto entusiasmo, moltissima competenza e sopratutto una passione smisurata per le verdure!". Segno evidente che, se coltivate fin da giovani, le buone abitudini non si perdono.