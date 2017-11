Livin It Up – Horace Andy

Livin It Up - Horace Andy Horace Andy, classe '51, è una leggenda vivente del reggae roots, famosissimo in Jamaica e noto ai più come una delle voci dei Massive Attack. ?Livin It Up? è il suo ultimo disco, realizzato con la partecipazione dei ?gemelli del ritmo?, il bassista Robbie Shakespeare e il batterista Sly Dunbar. In quest?album Horace ripropone nuove interpretazioni di alcuni dei suoi grandi classici come ?Skylarking ?One Love? e "True Rastaman" catapultando in quello che, per gli amanti del reggae, viene considerato il periodo d?oro del ritmo in levare, quello dello Studio One che accomunava personaggi come Bob Marley e Dennis Brown. Sonorità calde, l?utilizzo di qualche rhodes, e la sua inconfondibile quanto magica voce sono alcune delle caratteristiche del disco che potrebbe fare da cornice sonora per la prossima estate. Per appassionati del genere. Francesco Piccolomini