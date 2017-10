Livingston e gli altri uccelli

Apre lo spettacolo un brano tratto da Gli uccelli di Aristofane (recitato dalla voce di Claudio Bisio): la citazione sembra tracciare un'apparente distinzione tra la natura umana e la stirpe degli uccelli, la prima definita come oscura, debole, effimera, vana, infelice, incapace di volare. l'altra, la stirpe degli uccelli, in ossequio alla mitologia classica, invece immortale, eterna, come la razza primigenia la cui origine risulta precedente persino alla nascita degli dei. Una razza più vicina al cielo, quantomeno per il fatto di abitarlo e percorrerlo in volo. Non è un caso che il protagonista di Livingston sia un essere alato. Allontanarsi dallo stormo di origine; conseguire la propria indipendenza; riunirsi ad un nuovo e più evoluto stormo; aiutare Alaspezzata, una sua simile in difficoltà; incontrare Lightbird, il grande saggio; condividere l'illuminazione finale, il dono della luce, con i compagni: sono queste le tappe fondamentali del percorso tracciato dallo spettacolo. Sono anche le tappe di una metafora evolutiva. Che il fine sia il raggiungimento del supremo, la consapevolezza del sé, il superamento di una prova fisica o un traguardo intellettuale non pare determinante. Lo spettacolo sembra sottolineare l'importanza della ricerca evolutiva in quanto tale. È proprio in questo concetto che si realizza il superamento della distinzione iniziale. "Sono certo che non può esistere un orizzonte senza una conquista" è la prima strofa del brano "Oltre i limiti" che chiude lo spettacolo. È un messaggio universale. La natura dell'uomo differisce da quella della stirpe degli uccelli solo per caratteristiche fisiche, non certamente per le potenzialità o la missione. Le musiche sono di Andrea Pozzoli. Stimolato dall'interpretazione gestuale del "volo" secondo i Kataklò, quelli che erano solo temi musicali ed atmosfere appena accennate sono diventati un viaggio che ripercorre la "tensione dell'uomo all'elevazione" attraverso continenti, epoche e culture diverse. " Ho così indagato - scrive Pozzoli - ed utilizzato la vocalità tribale degli Zulù, il 'popolo del cielo', l'uso di rudimentali flauti aborigeni che rappresentano la voce di una divinità così come le molto più occidentali e moderne comunicazioni radio tra aerei e torri di controllo, navicelle spaziali e stazioni orbitali. Ho utilizzato una scrittura musicale quasi cinematografica, a sottolineare gesti ed espressioni di chi sul palcoscenico racconta la storia attraverso il linguaggio del corpo".