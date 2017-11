Lo spirito del tempo

Riappare, dopo quarant'anni dalla sua pubblicazione, un testo fondamentale per capire i tratti peculiari della cultura di massa. Questo è "Lo spirito del tempo". Il tempo trascorso ha forse invecchiato i riferimenti a nomi e situazioni, ma non le analisi, che rimangono tra le più lucide e formative per una mente critica. La cultura di massa, prodotta secondo le norme della fabbricazione industriale e divulgata attraverso i media, viene analizzata in tutte le sue manifestazioni: dal modo di concepire l'amore e la famiglia, alla gestione del tempo libero; dal valore attribuito alla giovinezza e alla vecchiaia, al condizionamento dello sviluppo culturale. Una cultura che orienta certe potenzialità umane e ne inibisce delle altre, ma che lascia il sociologo con un interrogativo antico: cosa può e cosa deve fare un uomo della propria vita, una volta soddisfatti i suoi bisogni primari?