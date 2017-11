Lo sposo brigante

Siamo nella zona della Pista di Natchez, un antico sentiero pellirossa che dal Mississipi conduce al Tennesse. Qui vive il ricco piantatore di tabacco e proprietario terriero di nome Clemens con l?avida e spietata moglie Salomé e la figlia Rosamund, bella e dolce quanto bugiarda. Ecco un giorno comparire sulla scena Jamie Lockhart, un brigante che si maschera il volto con il succo di mirtillo che farà innamorare di sé la bella figlia di Clemens. Ma Rosamund commetterà lo stesso errore della Psiche di Apuleio, vorrà scoprire la vera identità del suo amato, peccherà di curiositas, atavico e radicato sentimento umano. Così, come accadde nella favola antica, anche Rosamund sarà punita. Il suo peccato innescherà una serie di avventure surreali e farà venire alla ribalta personaggi alquanto stravaganti che faranno incrociare i fili della favola. Tra questi un caproncino ambizioso ma stolto, il piccolo orripilante Harp che vuole sottrarre potere al brigante Jamie, gli Indiani che usurperanno il regno di Jamie. Una favola moderna questa, "Lo sposo brigante", scritta nel 1941 dall?americana Eudora Welty ispirandosi alla fiaba dei fratelli Grimm e riproposta oggi per la sua freschezza, vivacità e grazia. Una favola noir per adulti, sempre attuale perché in fondo ci parla dell?argomento che non ha né spazio, né tempo, né coordinate: l?amore. Lasciatevi coinvolgere dalla fantasia, abbandonatevi ad avventure rocambolesche, surreali e stravaganti. Come facevate quando eravate piccoli e la sera, sotto le coperte, ascoltavate rapiti le favole, affamati di storie e di fantasia! Silvia Passini