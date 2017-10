Lo spumante

Lo spumante è festa. Ma... Primo, peccato stapparne una bottiglia solo in occasioni speciali, e secondo, lo spumante, in realtà, non è un vino solo da dolce o da fine pasto. È un vino che può essere proposto a tavola, durante il pranzo, dato che nelle sue diverse tipologie offre una vasta gamma di abbinamenti con il cibo: verdure, riso, pasta, formaggi, pesce e così via. Si può dire che va bene quasi con tutto, anche se non proprio con tutto (eviteremmo la pasta e fagioli e il riso bollito), ed è possibile abbinarlo anche con piatti semplici e non particolarmente raffinati. Ci sono degli spumanti che, come dicono i sommelier, si sposano per analogia o concordanza di sapori, profumi, o anche per un felice contrasto. Cibi dolci o grassi con vini ricchi di acidità, effervescenza e sapidità incontrano la loro "morte". Ecco allora qualche consiglio per utilizzare al meglio lo spumante a tavola. Lo spumante è il re dell'aperitivo, accompagnato da piccoli appetizers. Con gli antipasti va servito uno spumante Brut o Extra Dry, oppure di metodi Charmat fruttati e freschi o il metodo classico di minore impegno. Gli antipasti all'italiana sono perfetti, ma non accompagnati dai sottaceti! Per i primi piatti, benissimo spumanti più o meno secchi, Charmat e classici. Con gli spaghetti al pomodoro e basilico, si possono utilizzare spumanti aromatici, come il Muller Thurgau, per fare un esempio. Per i secondi piatti, si consiglia per il pesce azzurro un Brut dal sapore deciso, con un elevato tenore acido, mentre per i pesci cosiddetti "nobili" non è male l'abbinamento con Pinot Nero e Chardonnay, in purezza o uniti nella stessa cuvée. Per i formaggi sono invece perfetti gli spumanti secchi pieni e profumati, che legano, soprattutto, con i caprini. Per dolci e frutta, uno spumante come un Asti o un Brachetto sono le scelte migliori. Non dimentichiamo che gli spumanti offrono felici connubi anche con le cucine esotiche, in particolar modo con quella orientale. Le regole d'oro dei gemellaggi da non fare, invece, sono: 1) dolci e Brut non si servono mai insieme; per la pasticceria esistono infatti degli spumanti aromatici e dolci; 2) olio e limone non si accompagnano a nessun vino, in quanto il condimento elimina il vero sapore; 3) minestre in brodo, carciofi, asparagi, carni bollite, formaggi forti e salse molto piccanti non possono sposarsi con i vini spumanti.(in realtà, anche gli altri vini fanno molta fatica a risaltare come gusto.) Infine, due parole di spiegazione dei metodi di cui abbiamo scritto. Il Brut è lo spumante più diffuso, ha un residuo zuccherino fino a 15 grammi/litro, è secco ed è quello che incontra più facilmente il gusto della gente. L'Extra Dry è più abboccato, ossia ha un residuo zuccherino maggiore rispetto al brut. Al palato risulta quindi più dolce. Lo Charmat è un metodo di fermentazione in autoclave, la sua gasatura è meccanica. Si produce con qualsiasi vino fermo e può essere lungo o corto. Corto significa che ha una maturazione di almeno 15 giorni. Nacque come metodo Martinotti, che era un docente universitario italiano, che però non pensò di brevettarlo e se lo fece letteralmente soffiare da un francese, il signor Charmat, appunto. Gli Charmat di qualità sono quelli a metodo lungo e hanno una maturazione di circa sei mesi. Il Classico, una volta chiamato Champenoise, oggi è così individuato: la fermentazione è naturale, con un tempo che va da un anno fino a tre e più anni, ed avviene con l'introduzione di lieviti attivi, che producono anidride carbonica. Si definisce uno "spumante in purezza" lo spumante che è stato prodotto con una sola varietà di uva. Buon brindisi a tutti!