Lo stress come alleato o nemico?

Stress alleato o nemico? Il primo ad essersi interessato allo stress fu un endocrinologo canadese, Hans Seyle, che negli anni Trenta pose le basi per una moderna interpretazione dei meccanismi che provocano questo malessere. Lo definì "come una risposta non specifica dell'organismo a tutte le domande che gli vengono poste oppure una risposta di adattamento a stimoli molto diversi tra loro, chiamati stressogeni o fattori di stress". In inglese il termine stress indica la massima torsione raggiunta da un cavo metallico prima di spezzarsi. Di qui l'idea di stress come resistenza. Gli agenti stressogeni possono essere sia di natura fisica, inquinamento, squilibri alimentari, solo per fare alcuni esempi che di natura psichica, emozioni represse, censure sociali, tensioni relazionali ecc... Tutti conosciamo il senso d'impotenza di fronte ad una situazione che ci schiaccia, la stanchezza che s'instaura in seguito al perdurare di pressioni fisiche ed emotive. Eppure la funzione dello stress nell'universo evolutivo dell'uomo è fondamentale. Una persona iperprotetta o ripiegata totalmente su di se manca di capacità di azione e di reazione, al punto che in un ipotetico mondo senza stress saremmo tutti vittime di un'apatia ai limiti della letargia. Nel 1962 lo scienziato Ferruccio Ritossa scoprì che una cellula sottoposta a stress produceva delle proteine specifiche, le HSP o Heat Shock Proteins, in grado di proteggerla dallo stimolo nocivo. Lo stress non è buono o cattivo in base al suo grado di sollecitazione, ma dipende dalla qualità della nostra risposta. In altre parole, siamo noi con la nostra capacità di adattamento all'ambiente, più o meno sviluppata, che possiamo rendere lo stress buono o cattivo. Licia Borgognone