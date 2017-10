Lo studio delle vibrazioni

Com'è ormai noto, la vibrazione è una delle caratteristiche ondulatorie della materia ed è comune a tutti i corpi, anche quelli apparentemente più inanimati. La frequenza, cioè la somma delle vibrazioni in uno spazio di tempo, è diversa a seconda della maggiore o minore densità della materia (le vibrazioni sono più lente se la materia è più densa). Vibrazioni di frequenza diversa possono coesistere nello stesso spazio senza interferire tra loro, come ad esempio le onde di diverse stazioni radio, o le onde dei canali televisivi. Quindi è perfettamente ipotizzabile che nel medesimo spazio in cui si trova il corpo (materia) siano contemporaneamente presenti altri campi vibratori (del resto riscontrabili con apparecchi come lo spettrofotometro), relativi al corpo stesso. Se cerchiamo un'"intelligenza galleggiante" che regoli la disposizione delle molecole e i loro meccanismi di funzionamento, è probabilmente ad essi che dobbiamo rivolgerci. Questo è esattamente il punto di partenza di tutte le medicine che, a differenza di quelle basate su principi chimici, curano in modo vibrazionale. Esse operano manipolando i corpi energetici (campi vibratori), che riescono a individuare e studiare nell'essere umano. Modificano i campi energetici andando ad intervenire direttamente su specifici punti del corpo umano - come fa ad esempio l'agopuntura - oppure fornendo sostanze nelle quali la materia fa da veicolo, poiché ad essa (soprattutto all'acqua) è stata trasferita l'"impronta" energetica necessaria (è questo il principio, ad esempio, dell'omeopatia o della floriterapia). Va anche osservato che la loro azione, basandosi sul riequilibrio dell'organismo, segue vie diverse e meno dirette rispetto agli strumenti chimici della medicina tradizionale. Può essere che il sintomo non scompaia nel breve periodo o che addirittura si riacutizzi, perché occorre attendere più a lungo per un riequilibrio definitivo. Tutto ciò rende ancora più difficile accreditare tali proposte curative in base al metodo scientifico.