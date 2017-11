Lo yack. La mucca delle nevi

Questo animale ha una folta e lunga pelliccia che gli consente di abitare oltre i 3 mila metri di altitudine e di affrontare i rigidi inverni dell'altopiano Tibetano, avventurandosi anche fino ai 6 mila metri di altitudine alla ricerca di cibo. Il senso maggiormente sviluppato è l'olfatto, che gli consente la ricerca del cibo anche sotto la neve e di avvertire a grandi distanze, quindi in anticipo, il suo naturale nemico: il leopardo delle nevi. La grande mole e le corna di cui sono dotati entrambi i sessi sono temibili armi di difesa. Sempre a scopo di difesa si riuniscono in grandi mandrie al cui interno i giovani e gli animali più deboli sono protetti. Grazie al suo sistema digerente lo yack riesce ad affrontare temperature inferiori ai 40° sotto lo zero, persino immergendosi in acque ghiacciate. Questo grazie al suo apparato digerente. Il cibo passa nella prima delle quattro "camere" in cui è diviso il suo stomaco, chiamata rumine. Nel rumine il cibo fermenta a 40° offrendo sufficiente calore per riscaldare il corpo dell'animale. I micro organismi lì presenti ammorbidiscono il cibo, che viene rigurgitato e masticato una seconda volta. Dopo essere stato inghiottito per la seconda volta il cibo passa attraverso le altre 3 "camere" dello stomaco nelle quali viene degradato completamente. La dieta dello yack è la più povera di tutti i bovini: muschi e licheni raccolti dalle rocce grazie alla lingua, rugosa e possente. Lo yack si alimenta soprattutto di prima mattina e di sera, restando il resto della giornata a ruminare tranquillamente, anche in mezzo alle tormente di neve. Grazie al suo olfatto trova l'acqua, laghi salmastri a 4-5 mila metri, resti del mare che copriva l'Asia minore milioni di anni fa. In passato i branchi selvatici erano formati da un numero variabile da 20 a 1500 animali, ma purtroppo oggi non è più così! Nonostante sia una specie protetta il suo trofeo è ancora ambito, riducendo la specie a poche centinaia di esemplari selvatici. Invece lungo gli altipiani tibetani circolano circa 12 milioni di yack domestici, indispensabili alla popolazione locale. Dagli yack si produce, carne, latte, lana, pelle. Le feci vengono utilizzate come combustibile e anche per costruire le case.