Lo yoga “di consapevolezza”

Oggi negli Stati Uniti ci sono all'incirca tre milioni di praticanti buddhisti e venti milioni di persone che praticano lo yoga. In Italia, secondo un'indagine condotta da Astarea per conto di Yoga Journal alla fine del 2007, il 2,1% della popolazione adulta pratica attivamente yoga/meditazione (circa un milione e duecentomila persone). La maggior parte dei praticanti di yoga si dedica a questa disciplina per ottenere benefici legati all'allenamento fisico ed alla salute. Solo una parte dei praticanti, sino ad oggi, sono stati interessati all'aspetto della crescita interiore e spirituale. Negli ultimi anni, in Occidente, c?è una tendenza sempre crescente a rivalutare la pratica dello yoga come stile di vita tendente alla trascendenza e al risveglio spirituale. La recente crisi economica sta alimentando questa tendenza. Le persone, infatti, sentono più che mai il bisogno di prendersi cura del disagio fisico e, soprattutto, psicologico che la crisi stessa ha contribuito ad aggravare. A tal fine provano a fare ricorso allo yoga, una disciplina trasformativa in grado di produrre considerevoli effetti benèfici sul corpo e sul respiro. La stessa, qualora praticata seriamente, può produrre cambiamenti interiori importanti, anche solo se praticata al livello di posture (āsana), la modalità di pratica della maggior parte degli occidentali. L?esperienza meditativa può produrre dei cambiamenti profondi al livello di immagine di sé, di comprensione del mondo e di relazione con la propria vita. Lo Yoga di Consapevolezza vuole porre il fattore 'consapevolezza' al centro della pratica in ogni sua fase, vuole che diventi il filo conduttore di tutte le sequenze della pratica, si tratti di posizione in piedi, sdraiata, seduta, eseguita in modo dinamico o statico.