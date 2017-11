Lodi, per due giorni capitale del blues

L'avvio del festival di Lodi, venerdì 06/02/2009, è affidato a Roberto Ciotti uno dei nomi più influenti del panorama blues italiano. Si presenterà armato solo di voce e chitarra, accompagnato dalle percussioni: un originale duo per presentare il meglio della sua produzione rivisitata in chiave acustica, così come nel cd allegato alla sua autobiografia Unplugged pubblicata da Castelvecchi Editore. La chiusura della prima serata è invece nelle mani di Ana Popovic e della sua band, prima grande ospite internazionale del festival, considerata la migliore blues-woman europea. Classe 1976, nata a Belgrado, Ana cresce con un pensiero fisso in testa: un giorno sarebbe andata in America a suonare il blues. Dopo qualche anno non solo c?è riuscita, ma si è anche costruita una solida reputazione in tutto il mondo. Si continua sabato 07/02/2009 con un tuffo nel blues delle origini, grazie alla presenza sul palco delle Vigne di uno dei migliori interpreti di country-blues della sua generazione: Keith B. Brown, in trio, accompagnato da basso e armonica. Keith è l?interprete principale di "The Soul of a Man", film capolavoro di Wim Wenders e Martin Scorsese, e fa parte della nuova scena del blues acustico contemporaneo. La rassegna si chiuderà, infine, con un gradito e atteso ritorno al festival, un giovane artista italiano che sta velocemente conquistando la ribalta europea. Si tratta di Matthew Lee, travolgente cantante e pianista rock?n?roll dal talento cristallino, scoperta del festival estivo di cui è stato protagonista assoluto. Una voce calda e sicura a dispetto dell?età, una grande tecnica pianistica con virtuosismi di rara fattura e una padronanza del palco sorprendente lo rendono uno degli artisti più completi e carismatici.