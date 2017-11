Lou, Buc e tutti gli altri. Un libro sulla sperimentazione animale

Cosa accade nei laboratori di sperimentazione scientifica? Come avvengono gli esperimenti sugli animali? Spesso queste domande hanno risposte preconfezionate, edulcorate e rassicuranti. Nei servizi in televisione vediamo laboratori puliti, ordinati. Sembra quasi che gli animali si trovino in una situazione congeniale là dentro. Ma… non è questa la realtà. Stefano Cagno, in questo libro intervista dodici animali che sono stati protagonisti di esperimenti. Attraverso le loro risposte, dirette e semplici, questi protagonisti d'eccezione ci raccontano la vera realtà dei fatti. Ecco cosa accade nei laboratori di sperimentazione! Si badi bene. Non abbiamo a che fare con un libro di fantasia. Sì, se vogliamo lo stratagemma dell'intervista diretta agli animali è fantasia, ma si basa su fatti reali, effettivamente accaduti. Ogni intervista è introdotta da una spiegazione e seguita da un commento sull'esperimento e sulla situazione. Dal racconto emotivamente meno forte a quello emotivamente più forte. Un crescendo di dolore, di presa di coscienza. Per "riflettere sull'enorme capacità che hanno gli animali di esserci grati, nonostante i mille soprusi e crudeltà che compiamo nei loro confronti". Un libro da leggere, per capire, per informarsi su un tema così importante come la sperimentazione sugli animali. Un tema che dovrebbe interessare tutti, non solo gli animalisti.