Lucy, la lampada che illumina casa senza bisogno di elettricità

Sono spesso le intuizioni più semplici a dare i risultati più grandi. È un po' quello che è successo con Lucy, il primo dispositivo di robotica domestica, capace di illuminare gli interni senza bisogno di elettricità ma semplicemente “catturando” la luce del sole. “L’idea di Lucy è nata a Cambridge dove stavo svolgendo il dottorato in Bioinformatica”, racconta Diva Tommei, uno dei fondatori della startup Solenica assieme a Mattia Di Stasi. “A causa del clima mi trovavo spesso costretta ad accendere la luce artificiale per illuminare gli spazi dove vivevo. Quei pochi giorni in cui fuori spuntava il sole mi trovavo in ufficio, mentre tutti scendevano in strada per godersi quei rari momenti. Da lì l’idea: volevo trovare una tecnologia tale da potere direzionare il sole che vedevo puntualmente sul davanzale nella mia stanza”.

Come funziona Lucy

Il successo su Indiegogo