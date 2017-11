Macerie solo materiali?

"Speculazione edilizia". Espressione tabù, che nessun pronuncia in questo libro, ma che è all?origine delle vicende che danno vita alla storia. Speculazione edilizia che fa crollare uno ad uno più destini. Macerie. Fisiche e psicologiche. Personaggi che prendono vita, che si confessano uno ad uno. Che si raccontano, che si sfogano, che si aprono. Ognuno a proprio modo. La speculazione. Eccola materializzata in un residence in costruzione sul tratto Parma-Reggio attorno al quale ruotano i destini di più personaggi. La coppia che sta cercando casa e che crede di aver trovato quella perfetta. Operai che lavorano alla costruzione del residence. La proprietaria del terreno sedotta da un viscido e languido geometruncolo a caccia di facili guadagni. Quest?uomo a caccia di facili guadagni e la sua meschina vita. Un padre morto. Una donna uccisa. Dei testimoni. Un microcosmo di vite, una culla di sospetti. Sembrerebbe un bel giallo. Ma l?amara verità è che quest?opera si basa su fatti veramente accaduti, dove grandi e piccoli abusi vengono compiuti ai danni di persone innocenti. Il tutto in nome dell?ecomafia che perpetrando danni nei confronti dell?ambiente miete numerose vittime. Da leggere assolutamente. Perché si tratta di un libro che attraverso vicende di fiction fa prendere coscienza su temi civili e sociali. Che ci sensibilizza rispetto a temi di attualità stringente. Che ci rende più attenti e scaltri su tematiche all?ordine del giorno. Silvia Passini