Madagascar. C’è chi è felice di andare a scuola

Un paradiso naturale, conosciuto e amato da tutto il mondo, con ricchezze naturali e una popolazione che vive grazie al turismo. Sconosciuta era invece una situazione di disagio in cui si sono trovate centinaia di famiglie quando, vicino a Antanarivo, un vecchio complesso scolastico è andato distrutto durante un incendio. Ebbene, è appena stato inaugurata una nuova scuola: può accogliere 350 alunni, in 14 aule, una sala professori, una mensa, servizi igienici con docce. E questo, grazie alla collaborazione tra un Tour Operator e un'associazione Onlus. Si è inoltre provveduto alla pavimentazione del cortile, a ridipingere una chiesetta attigua e a portare l'energia elettrica. Oltre al progetto edilizio, il Tour Operator ha provveduto e provvederà anche in futuro alla fornitura del materiale didattico, alla retribuzione degli insegnanti - un'opportunità di lavoro aggiuntiva per i docenti locali - e a tutto quanto necessario per offrire una possibilità di istruzione concreta a centinaia di bambini malgasci. La nuova scuola si trova a 30 km dalla capitale Antananarivo, in una zona rurale e assai povera dove la presenza di una scuola rappresenta indubbiamente una concreta possibilità di creare un futuro. La scuola si è inaugurata con una sentita cerimonia tenutasi a Tanà lo scorso 13 novembre; alla presenza del console onorario italiano in Madagascar, delle autorità e della stampa locali, di Anna Schuepbach (direttore Hotelplan e Turisanda) e di Claudio Maneri, direttore della Fondazione Butterfly, gli oltre 400 bambini gioiosi e tutta la comunità locale hanno contribuito a rendere particolarmente festoso il momento.