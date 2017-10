Maggio e giugno: raccolta di fiori

A partire da questa stagione, fino a tutto il mese di agosto, possiamo raccogliere i fiori della viola del pensiero. E'ottimo come drenante cutaneo, contro le impurità della pelle, acne, eczemi, dermatiti e psoriasi. E'una piccola pianta abbastanza frequente dal mare alla regione subalpina nei campi coltivati, specialmente a grano. L'infuso dei suoi fiori ha anche proprietà batteriostatiche e micostatiche, protettive della circolazione, antinfiammatorie e antiossidanti. I fiori del sambuco, piccoli, biancastri, riuniti in ampi corimbi apicali, sono profumati e si usano per la preparazione di dolci e liquori. L'infuso è considerato tradizionalmente sudorifero, diuretico, febbrifugo. E se soffrite d'insonnia fate una passeggiata tra prati a maggese e campi di grano: è la stagione dei papaveri! Con i loro petali essiccati all'ombra si prepara un tè leggero di sapore amarognolo e di un bel colore rosso scuro che può favorire il sonno e calmare la tosse. Elena Giusti Erborista