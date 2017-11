Magia nera: la promozione delle malattie

Gli autori mettono a fuoco la situazione attuale nella quale ci troviamo tutti ad essere considerati potenziali clienti delle case farmaceutiche. Perché? Il meccanismo non è complesso nella sua spiegazione, ma diventa davvero articolato e spaventoso nella sua attuazione. Quello che succede è che le case farmaceutiche ridefiniscono i contorni della paura delle malattie, aumentando a macchia d'olio i suoi confini allo scopo di rendere ogni piccolo processo naturale di sviluppo del nostro organismo e del nostro corpo un possibile sintomo di una presunta grave malattia. Lo spettro della paura si diffonde così nelle nostre menti. E che cos'è questo, se non il risultato azzeccato, vincente e mirato delle strategie di comunicazione e di marketing delle aziende farmaceutiche? L'azienda farmaceutica diffonde informazioni attraverso convegni "specializzati", istruendo e formando medici con l'intento di persuadere il potenziale paziente che il piccolo dolore, un inconveniente- "come la calvizie, le rughe e le difficoltà sessuali"- è degno di un intervento medico. Cos'è successo? Si è creato "un nuovo modo di pensare alle cose" perché "l'obiettivo, sempre, è quello di creare il collegamento tra la malattia e la propria medicina, allo scopo di massimizzare le vendite". Obiettivo di comunicazione: persuadere, creare un nuovo modo di pensare. Obiettivo di marketing: vendere, vendere, vendere. Pura pubblicità insomma. A questo proposito è calzante la definizione del pubblicitario Samuel Johnson: "Promesse, grandi promesse: questa è l'anima della pubblicità". Grandi promesse, infatti: "Guarirai da questa malattia, solo se comprerai e utilizzerai il farmaco X" è quel che ci ribadiscono continuamente quelle che sotto la malcelata veste di campagne di istruzione in verità sono pubblicità tout court. Quel che è più spaventoso e che non viene sempre messo a fuoco dagli autori è che l'opera di persuasione avviene comunque nelle menti delle persone anche se queste non diventano subito clienti, ovvero se non sono subito spinte all'acquisto del farmaco. Non è importante che la persona compri il farmaco, ma che sia portata a credere alla paura e ad interiorizzarla piano piano dentro la sua mente. Quel che conta è il cambiamento di atteggiamento nei confronti delle malattie e dei farmaci. E i germi del possibile (e quasi certo) acquisto sono così innestati. Lo studio di "Farmaci che ammalano" è teso a smascherare le tecniche promozionali nelle campagne stratificate dell'industria farmaceutica che "sta trasformando una fetta troppo grande di vita normale in patologia medica". Uno studio che a volte scende troppo nei particolari tecnici, ma che non stona nell'economia del libro. Unico neo nel complesso è la scelta editoriale che riguarda l'apparato delle note, che sono interessanti e utili per approfondimenti, ma che scomodamente posizionate alla fine del libro, perdono di valore. Un apparato a piè di pagina sarebbe stato di più agile e veloce consultazione. Un saggio da leggere e da scoprire. Un'analisi lucida e organica in uno stile semplice e pulito per spiegare quello che sta accadendo, e che forse è già accaduto dentro di noi. Pensiamoci bene. Quante volte abbiamo temuto sindromi, malattie, carenze? In fondo, "non si tratta di un oscuro complotto, bensì di un'autentica rapina in pieno giorno".