Cassazione: fuorilegge il mais Ogm del Friuli

L'imprenditore friulano Giorgio Fidenato ha usato semi di piante biotech senza chiedere alla Regione il permesso di coltivarli, come invece impone la legge italiana che si aggancia alle norme europee di difesa dell'ambiente, quindi il mais transgenico da lui piantato è fuorilegge. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza 11148 depositate oggi e relative all'udienza svoltasi lo scorso 15 novembre. Per questo "è legittimo il sequestro preventivo del mais Ogm coltivato senza la prescritta autorizzazione: secondo la disciplina comunitaria è necessario verificare l'assenza di rischi per l'ambiente". Lo ha sancito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso dell'agricoltore, oppostosi al provvedimento del tribunale monocratico di Pordenone che disponeva il sequestro del campo. La terza sezione penale ha ricordato che "con il D.Lgs. 212/01 concernente la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli prevede che la messa a coltura dei prodotti sementieri sia soggetta a una specifica autorizzazione che mira a garantire i prodotti sementieri tradizionali dal contatto con quelli geneticamente modificati e che questi ultimi non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche". Il primo commento è della Coldiretti ed è molto positivo: "E' stata giustamente condannata una vera aggressione al made in Italy, denunciata con forza dalla nostra mobilitazione insieme alle associazioni ambientaliste e dei consumatorii. Occorre ora valutare il giusto risarcimento dei danni al patrimonio ambientale ed alimentare nazionale provocati dalla contaminazione per la semina illegale". Nel febbraio 2010 il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone si era espresso per la distruzione del raccolto del campo di mais OGM stabilendo una multa di 25 mila euro per il suo responsabile. Il campo friulano, infatti, non aveva l'autorizzazione per la semina prevista dal decreto legislativo numero 212 del 24 aprile 2001 a cui va aggiunto il decreto firmato nell'aprile 2010 dai ministri di agricoltura, salute e ambiente che vieta espressamente di coltivare mais geneticamente modificato del tipo MON810. Il 29 marzo 2011 il Friuli Venezia Giulia diventa Ogm-free con una legge (vietate semina e coltivazione) votata trasversalmente da tutte le forze politiche. Nell'aprile 2011 a Fidenato il Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato campo, trattori, computer e conto corrente personale: stava per seminare nuovamente Ogm.