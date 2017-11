Rimedi naturali contro l’ansia da esami di maturità

Ogni anno puntualmente a giugno arriva una vera e propria epidemia d'ansia, tensione, depressione o ipereccitamento, che colpisce gli studenti che devono affronare gli esami scolastici. Il mal d'esame è talmente contaggioso che viene trasmesso facilmente a tutti i familiai e amici. Gli esami di maturità costituiscono certamente una delle più difficili prove da superare della propria vita, non fosse altro per la notevole carica di nervosismo e di stress insieme a giornate passate sui libri, ripassi forzati, ore di sonno perse. Ricordiamoci sempre che sono lo stomaco e l'intestino a risentire maggiormente della tensione. Per tale motivo occorre non appesantirli con cibi pesanti e abbondanti. Meglio avere piccoli pasti leggeri in una giornata, a distanza anche di 4/5 ore l'uno dall'altro, che i soliti pranzi e cena! I cibi che bisogna privileggiare devono essere possibilmente "leggeri", crudi e possibilmente poco cotti. Il classico piatto di pastasciutta con pomodoro fresco e basilico è l'ideale. Evitare la combinazione di frutta acida con alimenti amidacei , quali pasta, riso, pane, ecc, o cibi proteici quali pesce, carne, uova, formaggi, latte e derivati. Da evitare anche le macedonie con frutta acida e dolce. Ottimi e utilissimi sono i centribugati di frutta e ortaggi (ottimo e gustosissima la combinazione carota e mela). Utilizzare le verdure e gli ortaggi con prodotti proteici . Evitare burro e margarine. Usare pochissimo sale. Masticare e non inghiottire i bocconi di cibo. Una giusta alimentazione con alcuni integratori alimentari può offire un valido sostegno all'attività delel cellule cerebrali e può aiutrae ad avere una maggiore concentrazione e attenzione. Ricordiamoci che anche il colore dell'abbligliamento può esserci d'aiuto:

il rosso stimola le attività intellettuali e lo spirito di competizione. E' quindi sconsigliato per chi è nervoso e iper-attivo;

l'arancione è antidepressivo e anti-fatica. Ottimo colore per chi è distratto, demotivato ed apatico;

il giallo stimola molto il sistema nervoso. Aiuta ad aumentare l'attenzione e dimunisce la fatica mentale;

il verde è un ottimo riequilibrante emotivo;

il blu è un buon calmante de lsistema nervoso. Andrebbe, in questo specifico caso, alternato con il rossoper evitare di smorzare troppo l'umore.