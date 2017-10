Dall’uomo a gli animali

Lo stesso accade a cavalli, uccelli e altri animali domestici e il responsabile delle infezioni è lo Staphylococcus aureus. La ricerca, presentata al recente congresso della American Society of Microbiology, individua come portatori del batterio i padroni di animali domestici che a loro volta lo avevano contratto in un ospedale o in una clinica. Lo Staphylococcus aureus si trasmette sulla base del semplice contatto, da persona a persona, e dunque da persona ad animale; nell'uomo viene agevolmente trattato con antibiotici mentre il problema con gli animali è molto più grave, anche perché l'infezione non viene diagnosticata quasi mai in tempo.