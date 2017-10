Malattie come errori e blocchi di informazione

Ogni forma patologica è dovuta ad un qualche problema di comunicazione. Una ferita è un'interruzione di comunicazione tra cellule di una stessa rete con perdita di energie e materia, l'informazione dell'avvenuta interruzione viene inviata ai centri superiori, all'unità centrale di coscienza che provvederà a mettere in atto comportamenti utili. Se l'unità nella sua globalità riesce a trovare soluzioni sopravvive, se non vi sono soluzioni l'unità "muore", la rete si scioglie. Il tipico blocco psicosomatico si manifesta globalmente sui differenti piani con logiche analoghe. 1. Con uno specifico eccesso o riduzione del metabolismo (irritazione/infiammazione o ipotonia/degenerazione), della respirazione (eccesso o riduzione della pulsazione respiratoria) della zona (informazioni del sistema rettile/entodermico) 2. Con un parallelo eccesso o blocco della circolazione sanguigna (rossore/calore o pallore/raffreddamento), dei muscoli (tensione,/crampo o debolezza/flaccidità) e delle emozioni ( esagerate o inibite) (informazioni del sistema mammifero/mesodermico 3. Con un blocco psichico che dipende da fattori di apprendimento familiare, sociale, storico, etico e religioso (informazioni del sistema neocorticale/ectodermico). Ogni interruzione lungo questo percorso energetico/informatico, su qualsivoglia livello si presenti, tenderà a manifestarsi nella zona specifica e sull'intero essere come "mancanza di piacere", da cui deriva tensione, dolore psicofisico o morte. La malattia può nascere quindi da ogni livello: se il corpo fisico, ad esempio, non assume iodio con il sale, come è accaduto in passato, si crea un blocco del ciclo metabolico che si ripercuote nel tempo sulla tiroide e sull'intero sistema sensoriale, emotivo ed intellettuale dell'essere umano, portando nello specifico caso a forme di ritardo psicofisico. Malattie che nascono dal livello energetico (energia vitale o elettromagnetica) - comuni nella società industriale - avvengono quando l'uomo si isola dai ritmi della natura, si ciba di alimenti troppo conservati, non respira aria fresca, non beve acqua sorgiva indebolendo così la sua vitalità. Quando, ad esempio, non viene rispettato il ciclo circadiano di luce e buio, perché la persona sta sveglia di notte fino a tarda ora e dorme poi la mattina o quando non si prende sufficientemente il sole, i delicati cicli interni che dipendono dall'epifisi e che regolano molti altri ritmi ormonali, si alterano creando squilibri che possono riflettersi in stati di depressione generale. Dott. Nitamo Federico Montecucco Medico psicosomatico olistico