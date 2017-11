Mali: nella terra dei colori

Mattia ha festeggiato il suo terzo mese. Da brava casalinga con contratto a termine, durante la gravidanza mi sono occupata tra le altre cose di sistemare la cantina, ritrovando una vecchia borsa ormai dimenticata. Anch?io come il 99% del popolo femminile, colleziono borse, questa arriva dal Mali. E? così che è nato questo articolo sul mio viaggio in questo paese. Con volo AF parto con un gruppo per Bamako. La città, immersa nel verde dei suoi giardini, è l?esempio più autentico di città africana. Sembra ancora un grosso villaggio al quale le costruzioni di stile neo-sudanese ocra e bianche conferiscono un'atmosfera coloniale. Capitale del paese, accanto ai vecchi edifici governativi, testimonianza dell'occupazione francese, conserva intatti i vecchi quartieri africani dalle tipiche case bianche. Nelle stradine intorno ai coloratissimi mercati regna una attività intensa: donne dagli abiti variopinti, piccoli commercianti e "bana-bana" (venditori ambulanti) propongono a "bon prix" gli oggetti più disparati. Vociare di bambini e appelli del muezzin si mescolano in un unico straordinario brusìo. Ovunque artigiani intenti al lavoro: orefici, pellettieri, tessitori accoccolati davanti ai rudimentali telai e abilissimi scultori del legno e dell'avorio. Su tutto il profumo, greve dell'incenso e l'odore penetrante delle spezie e degli ingredienti della medicina tradizionale africana. L?indomani prendiamo un volo per Timbuctù, situata sul fiume Niger e punto d'incontro per le carovane che scendevano dal Maghreb e le piroghe che percorrevano il fiume con carichi d'oro provenienti dalle miniere del Burem. La ricchezza dei suoi mercati e della cultura prodotta dai suoi sapienti fecero crescere l?aurea mitica e misteriosa della città. La moschea di Djinghereber è il monumento più interessante che ancora oggi si può ammirare. Se Timbuctu é la porta del deserto, il vero modo di conquistare questa mitica meta é proprio dal deserto, dalla via delle carovane. In fuoristrada vi ci immergiamo, le nostre tracce si mischiano e si perdono nella sabbia con quelle delle carovane dell?Azalai. Posiamo il campo sotto il cielo africano ? la magia di una notte che si vorrebbe infinita. Il mattino seguente iniziamo la navigazione in piroga del fìume Niger, il re dei fiumi, uno dei paradisi ornitologici dell?Africa occidentale. Le soste ai villaggi sono un piacevole diversivo sia per la calda accoglienza della popolazione sia per l'originalità delle facciate di alcune vecchie abitazioni, arricchite di motivi decorativi, che evidenziano l'importanza sociale del proprietario. I "saho", le case dei giovani, sono luoghi dove ragazzi e ragazze possono frequentarsi; sono dei veri e propri palazzetti in cui gusto, materiali poveri e fantasia si fondono per dar origine ad una architettura sorprendente. L?indomani riprendiamo la navigazione per arrivare a Kona dove ci aspettano i fuoristrada per partire in direzione del paese dei Dogon, il popolo delle stelle. Originari della regione del Mandé, sono senza dubbio il gruppo etnico più interessante del Mali. La loro originalità si deve allo stanziamento in questa regione montagnosa impervia e inospitale che domina la piana del Volta dove, arroccati sui fianchi della falesia in posizioni spesso acrobatiche, sono stati edificati i villaggi tra blocchi di arenaria o in cavità naturali. Al di sopra dei villaggi si trovano le grotte sepolcrali nelle quali i morti vengono issati per mezzo di corde. I Dogon sono riusciti a creare delle vere oasi di verde trasportando la terra fino a formare minuscoli terrazzamenti e costruendo, pietra su pietra, dighe e sbarramenti. Incastonato in un ambiente fantastico, questo popolo ha elaborato una forma di cultura che da decenni affascina etnologi e studiosi. Il culto degli antenati ed una complessa cosmogonia sono simboleggiati da ingenue e suggestive forme artistiche: sculture, maschere, porte e finestre in legno intagliato, strumenti musicali e danze rituali. Raggiungiamo poi la piana di Gondo, per scoprire le comunità Peulh dalle ricercatissime e preziose acconciature e i celebri "togu na" (ritrovo degli anziani Dogon e Sala del Consiglio) dai particolari sostegni in legno scolpito e assistiamo alla danza delle maschere Dogon. Il giorno dopo visitiamo Nando, curioso insediamento nascosto in una piccola e suggestiva valle, con la sua minuscola ma stupenda moschea dagli elementi architettonici e decorativi davvero insoliti e in piroga raggiungiamo Mopti il cui porticciolo è un animatissimo punto d'incontro fra le genti del fiume e le popolazioni circostanti. Mopti affascina e stordisce per i colori e gli aromi del mercato, l'animazione delle stradine sabbiose tra le casupole in banco della periferia, il continuo va e vieni delle grandi piroghe coperte di stuoie. Non dormo molto, sono agitata dal fatto che domani vedrò Djenné, la "regina del delta". L'architettura religiosa e civile è unica: frutto di originali interpretazioni ed elaborazioni di svariati influssi culturali, ha assunto caratteristiche proprie arrivando a diffondersi in tutta la valle del Niger fino alla lontana Agadès. La moschea, la più nota in Africa occidentale, con la sua caratteristica facciata ornata di colonne e ripartita da tre massicci minareti tronco piramidali sormontati da uova di struzzo, è il più grande monumento in "banco" del mondo. Impasto di argilla, paglia e sterco, il "banco" è l'elemento base dell'edilizia. Suggestivi sono i quartieri, in stile arabo-africano, con case a più piani dalle facciate riccamente decorate a sottolineare l'importanza dei personaggi cui appartengono. Il lunedì, sulla piazza della moschea, si tiene il vivacissimo mercato settimanale, uno splendido spettacolo di suoni e colori: un'occasione unica per mescolarsi alla folla variopinta e vociante, per godere del folklore genuino e respirare quest'atmosfera così coinvolgente. Siamo quasi giunti al termine del viaggio, passando per Segou visitiamo alcuni villaggi delle etnie Bambara e Bobo. Giunti a Bamako, ci aspetta il volo di rientro. Sonia Di Gregorio