Malva

La malva è di certo una della piante officinali più antiche; già cinquemila anni fa, in Cina, era molto apprezzata per preparare tisane. Pitagora sosteneva che, masticata ogni giorno, era in grado di calmare le passioni e purificare la mente. Il suo nome deriva dal verbo greco maltachizo, ammollire, sottolineando le sue proprietà emollienti. I Romani la definivano ?omnimorbium?, ossia un medicamento utilizzabile contro tutte le malattie. Dove si trova Pianta senza troppe pretese, prospera in tutta Europa su pendii soleggiati e in prossimità dei sentieri, fino a 1500 m. Si comporta come una pianta infestante. Indicazioni terapeutiche Della malva sono utilizzati fiori e foglie, preparati in infusi e decotti. Ha proprietà antinfiammatorie e calmanti: può essere usata in caso di raffreddore e di catarro delle vie respiratorie superiori per alleviare le infiammazioni del cavo orale. Viene utilizzata come rimedio leggero contro le infiammazioni del tratto gastrointestinale. È molto utile anche in caso di gastriti, enteriti, coliti, cistiti, ma anche gengiviti, ascessi dentari e paradontopatie. Infine, è utile nelle infiammazioni oculari, come impacco. Chiara Boracchi