Mama Tandoori

E' arrivata dall'India in Olanda nel 1969 con una valigia piena di sogni, braccialetti, chincaglierie e cianfrusaglie. E' una donna dai modi di fare ingombranti, invadenti, che ha sposato il timido Theo van der Kwast, allora studente di medicina, da cui ha avuto tre figli. E' mamma Veena. E' lei la vera capostipite di questa strampalata famiglia. E' lei che cerca sempre sconti perché "gratis è bene", è lei che riempie la dispensa di cibo per gatti perché in offerta, pur non avendo un gatto. Sempre lei affronta un viaggio a Lourdes con uno dei figli escogitando truffe, trucchi e imbrogli per poter superare gli altri pellegrini. E' lei che accusa il povero marito, anatomopatologo di professione, di portare a casa l'odore di morte sotto le sue ascelle, rovinando l'aroma del suo pollo Tandoori. Sempre a causa sua, questa sgangherata famiglia è costretta a spostarsi di casa in casa, perché mamma Veena vuole trasferirsi in case sempre più grandi, sempre più belle. Un libro in gran parte autobiografico perché l'autore, scrittore olandese trentenne è davvero alle prese con una mamma, indiana, dall'incredibile faccia tosta. E' proprio lui, in prima persona, a raccontare le avventure di questa famiglia, "vittima" di una madre capace di mettere in imbarazzo anche la più salda e paziente delle persone. Una commedia moderna, ironica e divertente. Vedrete, sarà difficile trattenere le risate. Un bel libro, a cominciare dal moderno design della copertina, con la trama in controrilievo, dominata da tre colori, bianco nero e rosso. Una bella accoglienza paratestuale, per il lettore che vuole abbandonarsi ad una piacevole e divertente lettura.