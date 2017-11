Mandela 90

18 luglio 1918: nasce a Qunu, vicino a Umtata, Sudafrica 1944: fonda la Youth League dell'African National Congress. Scelsero 6 leggi, le più inique del regime dell'apartheid, a cui contravvenire volontariamente: decine di migliaia di persone lo fecero. novembre 1962: arrestato e condannato a 5 anni per aver lasciato illegalmente il Sudafrica e per incitazione allo sciopero. Mentre è in carcere impossibilitato a difendersi, è accusato di sabotaggio: ergastolo. Al processo di Rivònia, primo atto di 27 anni di prigionia, ha detto "Ho combattuto contro la dominazione bianca, ho combattuto contro la dominazione nera. Ho accarezzato l'idea di una società in cui le persone vivono insieme, in armonia, con eguali opportunità. Per questo ideale spero di vivere. Per questo ideale sono pronto a morire" 11 febbraio 1990: liberato. 10 dicembre 1993: Nobel per la Pace insieme all'allora presidente (bianco) sudafricano Frederik Willem De Klerk, insignito con lui del premio. 10 maggio 1994: primo presidente del Sudafrica eletto democraticamente giugno 1999: si ritira a vita privata 18 luglio 2008: compie 90 anni. Oggi.