Mangiarbene vegetariano 2007

Il cibo ci accompagna, coi suoi sapori e coi suoi profumi. Anima le nostre giornate. A volte anche i nostri ricordi. Pensiamoci, tutti abbiamo la nostra "petite madeleine", quel cibo che riassaporato, ci conduce a reminiscenze e rievocazioni del passato... Esistono molti modi di nutrirsi, diversi approcci alla cucina. Uno di questi, che si sta riscoprendo negli ultimi tempi è il vegetarismo. Essere vegetariani è una scelta etica, che implica rispetto per gli animali e per la vita in tutte le sue manifestazioni. Il "Mangiarbene vegetariano" è una guida ai ristoranti e locali vegetariani presenti in Italia pensata dall' AVI, Associazione Vegetariana Italiana. Vengono indicati i nomi dei locali dove viene servito questo tipo di cucina, orari e giorni d'apertura, prezzi e vengono consigliati piatti forti. Pensate che la cucina vegetariana sia composta da spoglie e tristi insalatine? Niente di più sbagliato! E questa guida ve lo dimostrerà. Varietà, accostamenti inediti, sapori stuzzicanti accomunano la cucina degli oltre 300 locali che vengono segnalati. Beh, aprite questo libro e fatevi guidare nel viaggio culinario attraverso il multiforme mondo vegetariano… rimarrete davvero stupiti da come si possa davvero mangiar bene!