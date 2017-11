Mangiare per strada

"Progettazione di spazi per il popolo della strada" è l'accattivante proposta progettuale rivolta agli architetti che hanno elaborato tipi di chiosco molto diversi, ma tutti accomunati da un forte senso di protagonismo urbano. Se in una qualsiasi città, passeggiando ci guardiamo intorno, infatti incontriamo ovunque chioschi che partecipano all'immagine e alla vita della strada. Purtroppo però hanno sovente un aspetto desolante: squallidi container trasformati in punti ristoro in squallide strade di semiperiferia, oppure tristi baracchini in vetro e alluminio nei parchi o centri-città, dove a trasparire sono soprattutto scarsa qualità e igiene. Per trasformare in positivo queste realtà, facendole diventare una sorta di oasi metropolitane e al contempo rispolverando l'antica abitudine italiana del mangiare passeggiando senza meta, gli architetti hanno fatto interessanti proposte. Particolarmente riusciti ci sembrano "Bubble Blog" di Diego Grandi e "Om Foodloose" di Riccardo Diotallevi. Il primo ha creato con una sorta di tunnel a segmenti, su una piattaforma di pietra, dei ripari stile sottoponte, ma col confort di appoggi e sedute. I materiali, maiolica e pietra, sono scelti con cura e si inseriscono naturalmente nell'estetica della grande città. Il secondo, Riccardo Diotallevi, propone una cucina con sei punti cottura , inserita in una struttura a forma e colore di cestino da picnic. Ed è proprio al cestino da picnic che l'architetto si è concettualmente ispirato, alla sua funzione di trasportare comodamente tutti i tipi di cibo e a quella di favorire la convivialità unitamente alla gioia di stare all'aperto. Questo progetto di chiosco permetterà quindi di consumare per strada diverse preparazioni da asporto, fredde e calde. Gli altri progetti, ognuno a modo suo, hanno ribadito la necessità di rendere più invitante e fantasioso il mangiare per strada, per rivalutare la cultura del vivere spontaneo. Street dining design, Palazzo della Triennale di Milano, viale Alemagna 6, fino al 2 maggio, ingresso libero. Info www.triennale.it