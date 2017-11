Mangiare sano. Guida completa alla nutrizione

Lo stile di vita moderno, frettoloso e frenetico, ha contribuito a inficiare il rapporto uomo-cibo. Sono tante le persone che affrontano il loro rapporto col cibo in maniera frettolosa, nei fast food o in fugaci pause dove snack e alimenti poco nutrienti hanno la meglio. Allora l'alimentazione perde l'equilibrio, perché mancano sostanze essenziali per mantenerci in buona salute, quel giusto mix di proteine, lipidi, glucidi, sali minerali, vitamine e acqua. Et voilà… problemi di salute irrompono sulla scena, provocando obesità e patologie ad essa connesse come malattie cardiovascolari, cancro e diabete, e occorre prendere provvedimenti perché, come sottolineato nell'introduzione all'opera, "il problema sta superando per entità la piaga storica della denutrizione e delle malattie infettive". "Mangiare sano" affronta con chiarezza elementare i temi dell'alimentazione, evitando scientismi e termini astrusi, che in genere allontanano il grande pubblico da questo genere di pubblicazioni. Gli autori, una nutrizionista e un medico e docente di nutrizione, si avvicinano a noi, alla nostra vita concreta e reale di lettori curiosi e volenterosi d'imparare qualcosa di più sull'alimentazione al fine di migliorarla. Insomma: perché non lasciarci aiutare?