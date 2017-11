Mangimi in Italia: ecco cosa c’è dentro

Dalla ricerca condotta dalla direzione della Sanità pubblica della Regione Piemonte in collaborazione con la facoltà di Veterinaria dell'Università di Torino, emerge che il 20% dei vitelli da latte allevati in Piemonte contiene anabolizzanti. Ecco il commento di Mario Valpreda, direttore della Sanità pubblica della Regione Piemonte: "La situazione è tragica anche considerando che i vitelli da latte vengono utilizzati, per la morbidezza delle carni, soprattutto dai bambini e dalle donne incinte". Il piano nazionale dei residui è inefficace e dice tante bugie: bisogna riconvertire gli allevamenti, cambiarne la mentalità, nata sulla competitività esasperata". Valpreda conferma anche un dato di interesse nazionale: in Italia il 4% dei mangimi analizzati presenta ancora una componente animale, e aggiunge "questo non vuole dire che siano contaminati da Bse ma certo il problema della farine animali non è risolto".