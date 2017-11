Mangimi agli ormoni: bloccata l’importazione di suini contaminati provenienti dall’Olanda.

Suini contaminati : venivano messi all'ingrasso in Olanda con una mangime contenente medrossi progesterone acetato - un ormone il cui uso in zootecnia è consentito dall'Ue sono ai fini terapeutici -, ma grazie al sistema europeo di tracciabilità introdotto dalla Commissione Prodi sono stati individuati. Il sistema di "allerta rapido" attivato dalle autorità olandesi nei confronti degli altri paesi dell'Ue ha fatto il resto, e cioè ha permesso al ministero della salute italiano di bloccare in tempo l'importazione degli animali contaminati. Una nota dell'Ansa informa che Beate Gminder, portavoce del commissario europeo per la sanita' David Byrne, ha confermato l'esistenza della contaminazione su suini esportati in alcuni paesi europei, e ha sottolineato che ''il commissario ha scritto ai ministri della sanita' dei paesi interessati alla vicenda, chiedendo loro di essere tenuto al corrente sull' evoluzione della situazione''. Le indagini sulle responsabilità sembrano portare alla società belga Bioland, che avrebbe messo in commercio il mangime contenente l'ormone proibito.