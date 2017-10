Mangio sano, informato e soddisfatto

Rivolta principalmente ai ragazzi tra i 6 e i 18 anni di età, questa nuova Campagna dell'Ue, riconosce alle associazioni di consumatori un ruolo di fondamentale importanza nella gestione dell'informazione e dell'educazione sulla sicurezza alimentare. Per questo motivo numerose associazioni sono state coinvolte nell'iniziativa, e una in particolare - ACU (Associazione Consumatori Utenti) - è responsabile del progetto, interamente finanziato dall'Ue per 1 miliardo e 750 milioni di lire. Uno degli obiettivi della campagna illustrati da Gianni Cavinato, segretario generale dell'ACU, è quello di "utilizzare il linguaggio dei giovani per far parlare tra loro i giovani sui temi dell'alimentazione, della nutrizione e della sicurezza". Saranno le scuole l'ambito principale di diffusione dei messaggi della Campagna, che nella grafica del suo logo "Mangio sano, informato e soddisfatto" riporta tre dei simboli della preziosa dieta mediterranea: il pomodoro, il pane, il pesce affiancati dal volto sorridente di un ragazzino. E proprio nelle scuole elementari, medie e superiori verranno distribuite le schede didattiche che insegneranno ai ragazzi l'Abc della nutrizione, con indicazioni pratiche sull'acquisto e il consumo degli alimenti fuori e dentro casa. Una guida definita dagli stessi organizzatori "di consumo consapevole ma che non dimentica il gusto", ispirata alla dieta mediterranea e supportata tecnicamente da cd-rom, depliant, locandine, e un sito web dal nome www.mangiosano.org, dove sarà possibile per tutti i cittadini esprimere pareri e perplessità sullo scottante tema della sicurezza alimentare. Il percorso di formazione prevede anche il contributo di numerosi partner -associazioni e enti - , impegnanti nel settore agroalimentare (ad esempio Coldiretti, Transfair Italia, Confagricoltura e così via), anche biologico (ad esempio Aiab, Fiao, Ifoam, Icea), ai quali è stato chiesto di promuovere i contenuti della Campagna. Altra novità dell'iniziativa di quest'anno, che si concluderà il 31 luglio 2002, consiste nella possibilità per gli studenti - ma anche per i giornalisti e i rappresentanti delle Istituzioni - di partecipare a visite guidate nelle aziende agroalimentari per scoprire la storia degli alimenti "dal seme alla tavola", la cosiddetta filiera. Paola Magni