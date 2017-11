Manicure corner

Inseguire una passione. E? quello che fa la narratrice di questo simpatico libro, che lascia la sua carriera di logopedista per aprire un salone di bellezza. Imprudente? Folle? Incauta? No, solo coraggiosa e coerente! E? un salone di bellezza sui generis quello di questo romnzo. Non si tratta del solito posto pieno di giornali di gossip e riviste patinate in cui trovare le ultime griffes di tendenza. Qui è altro a fare tendenza. Come in ogni salone di bellezza, la cura delle clienti lo scopo da raggiungere. Ma le strategie messe in pratica dalle due socie e ben diversa dal solito. In questo speciale salone si cura il corpo, ma si curano anche l?anima e la mente. Per questo è un luogo così speciale. Le due proprietarie consigliano libri, li lasciano a disposizione delle clienti in un?atmosfera particolare, un bel localino pieno di raffinati quadri e specchi, divani e oggettistica etnica. Sembra di trovarsi in un circolo intellettuale, piuttosto che in un salone estetico. Bello questo libro! Simpatico e assolutamente non banale. Leggiamo di donne che raccontano e si raccontano in una cornice di bellezza, fisica e mentale. Contro i pregiudizi di chi giudica civettuole e vezzose le donne che si prendono cura di se stesse. Chi l?ha detto che i libri si devono trovare solo in noiose, inquadrate e asettiche biblioteche? I libri e la letteratura curano l?anima, ci rendono più belli. Quindi possono trovarsi ovunque vi sia bisogno di stare meglio?anche in un manicure corner! Silvia Passini