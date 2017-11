Manna e miele ferro e fuoco

Alfonso e Maricchia sono una coppia di mezza età, che ha già dei figli maschi. Ma la moglie è decisa, vuole una figlia femmina, che la aiuterà e la accudirà durante la vecchiaia. Così, i coniugi chiedono la grazia a Sant'Anna e finalmente nascerà la piccola Romilda. Questa bambina ha un dono molto particolare, è empatica, instaura un dialogo istintivo con tutte le persone che le si avvicinano, seduce chiunque entri in contatto con lei. Ha un rapporto atavico con la natura, persino le api, che la madre le fa conoscere, si ammansiscono dinnanzi a lei, si uniscono per proteggerla e al richiamo della sua voce producono miele in abbondanza. I suoi genitori la adorano: Alfonso, mannaluoro da generazioni, sente che quella prodigiosa creatura potrà continuare la sua professione, al contrario dei figli maschi. Lei conosce la magia, sembra già esperta di quel liquido prezioso, curativo e lenitivo che sgorga dai frassini solo in particolari momenti del giorno e dell'anno. Ma l'idillio con la natura e le persone sembra infrangersi. Un giorno don Francesco, lo sfrontato e arrogante barone di Ventimiglia, la chiede in sposa. Sembra la fine di una vita di dolcezza, tutta fatta di manna e miele. Romilda si trova ad affrontare il ferro e il fuoco dell'irriverenza del futuro marito. Ma questa piccola grande donna saprà fondere la morbidezza con la durezza, senza per questo perdere la sua spontaneità e naturalezza. Amore e odio, vita e morte si fondono nelle vicende di questo romanzo, ambientato nella calda e profumatissima Sicilia di fine Ottocento. Un racconto di femminilità, dipinta in tutte le sue sfaccettature più complesse, che comprendono la dolcezza del miele e della manna e la pericolosità del ferro e del fuoco.