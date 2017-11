Più tempo per le mani

Un'attesa inevitabile, spazi di tempo inutilizzabili se non per guardar l'orologio e sospirare impazienti. Capita ogni tanto di non saper come far passare il tempo, impossibilitati nel compiere qualunque tipo di lavoro o azione. E allora le mani cominciano a muoversi nervosamente, non sanno cosa fare e magari sono tentate dalla fatidica sigaretta. Ecco allora il momento buono per metterle all'opera, costruttivamente ma con semplicità, in aiuto della salute.