Manuale di cinesiologia applicata con il “touch for health”. Metodo di integrazione energetica e posturale.

È una tecnica di diagnosi e di cura naturale basata sul massaggio, la pressione e la manipolazione che può essere rapidamente appresa e applicata con risultati veramente sorprendenti. L?uso di questo metodo -il "Touch For Health"- funzionale e riuscita sintesi di pratiche sviluppate in campo chiropratico e di antiche discipline orientali, consente di esaminare, toccare, trattare la struttura scheletrico-muscolare del corpo umano allo scopo di ripristinare la libera circolazione dell?energia vitale. Il che permette di curare e prevenire dolori e disfunzioni, correggendone le cause. L'inventore è John F. Thie, direttore della Chriropractic Corporation di Pasadena, California. Persone sofferenti di artrite, borsite, problemi del disco, difficoltà mestruali, emicranie, disturbi digestivi e altri disturbi acuti e cronici diversamente localizzati nel corpo, hanno testimoniato l?efficacia del metodo. Il suo facile apprendimento, e la possibilità per chiunque di metterlo in pratica sono gli obiettivi di questo manuale.