Manuale di sopravvivenza per padri contemporanei

"Pa3 sono una nuova figura sociale. Non intendono reiterare le abusate consuetudini del padre tradizionale e non vogliono neppure sostituirsi alla madre contemporanea, hanno consapevolezza del loro ruolo familiare e invitano ad una maggiore considerazione del loro agire (da: Vocabolario del padre moderno Parents&Snakes 2008)" Papà che accompagnano i loro bambini a scuola, dal pediatra, che li portano al parco. Papà che li aiutano a fare i compiti, che preparano loro pranzo, merenda e cena. No, non sono mammi, ma proprio papà! Fino a poco tempo fa un papà che facesse tutte queste cose per e con i propri figli era inconcepibile, soprattutto in Italia. Il papà comunemente era colui che andava al lavoro e delegava alla madre tutti quei compiti relativi alla vita quotidiana dei bambini. Udite, udite, finalmente le cose non stanno più così! O meglio, non stanno più solamente così. Gianni Biondillo, già noto autore di gialli, e Severino Colombo, giornalista, in questo libro lo dimostrano. Si sono incontrati proprio mentre erano alle prese con il loro ruolo di papà e tra loro si è stabilito un sodalizio speciale, paterno, dal quale è nato questo libro. Con toni moderni, divertenti, scanzonati raccontano cos'è e come si svolge la vita del Pa3. Ma chi è il Pa3? E' il padre al cubo, padre autonomo di terza generazione, nuova figura sociale di papà sempre più presente e consapevole nella vita dei suoi figli. Un libro divertente, fatto di racconti, giochi, test, aneddoti, intercettazioni di conversazioni tra papà. Leggerete quella tra Totti e Brad Pitt, ci sarà davvero da ridere! Una bella idea regalo per tutti i papà… Ricordate, la loro festa si avvicina!