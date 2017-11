Manuale pratico di rimedi naturali

"Il vostro cibo sia il vostro farmaco. Il vostro farmaco sia il vostro cibo", così diceva Ippocrate qualche secolo fa, sottolineando il valore curativo degli alimenti. Gli alimenti infatti penetrano nel nostro organismo immediatamente e proprio per questo possono essere considerati la base e il sostegno di ogni terapia. Questo è il cuore di questo manuale: curarsi con ciò che la natura ci offre. Erbe, frutta, fiori, acqua. E di più. In questa terza edizione del libro sono raccolti in ordine alfabetico i disturbi più frequenti e vengono indicati i rimedi naturali per curarli. Ci viene detto cosa mangiare e cosa evitare se siamo affetti da una certa patologia. Ci viene indicato come cucinare un certo alimento per trarne maggiori vantaggi. Così, per esempio, scopriremo che cosa fare quando abbiamo il raffreddore, la tosse, l?herpes, la febbre. Senza ricorrere leggermente e immediatamente a farmaci e sostanze, ma solo a ciò che la natura ci dona. Duecento ricette per curarsi meglio, per imparare a conoscere meglio il nostro corpo e le sue reazioni agli alimenti. Per apprezzare di più la natura, evitando a preparati chimici spesso dannosi per la salute. Per conoscere, per sapere, per curarsi. Ma anche solo per curiosità. Silvia Passini