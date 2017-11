Maori. Il diritto intellettuale della danza di guerra

Da molti anni i Maori avevano iniziato una lunga battaglia legale per mettere fine ad alcune rivendicazioni vecchie di oltre un secolo e mezzo, la maggior parte delle quali riguardava alcune violazioni del famoso trattato di Waitangi firmato nel 1840 dai capi Maori e la corona britannica. Per compensare gli espropri di terre e di risorse ad opera dei colonizzatori, alcune settimane fa il governo neozelandese ha riconosciuto un indennizzo economico alle otto tribù Maori interessate dando loro in locazione anche alcune terre e foreste demaniali, e riconoscendo la proprietà intellettuale, e dunque i diritti di sfruttamento, della Haka, la danza rituale di guerra più famosa, impressionante, potente e trascinante del mondo. Adottata nel 1888 durante un tour in Gran Bretagna e da allora eseguita prima di ogni partita dagli All Blacks, la leggendaria nazionale neozelandese di rugby, la Haka è divenuta la trasfusione Maori nel rugby neozelandese, l?occasione per dare sfogo allo spirito e all?orgoglio di uomini rimasti eterni guerrieri, il desiderio dei nativi affermare la loro identità etnica e culturale. Dopo essere stata ?esportata? in tutti gli stadi di rugby del mondo, con il passare degli anni alcune industrie hanno pensato bene di usare impropriamente la Haka sfruttandola a fini pubblicitari e commerciali svilendone così il significato culturale e religioso. Basti ricordare la pubblicità di un produttore automobilistico italiano in cui era un gruppo di donne ad eseguire la danza, un caso che provocò un terremoto diplomatico e l?indignazione del Ministero degli esteri neozelandese. Ancora prima, nel 1997, le Spice Girls avevano inscenato l?Haka durante un loro concerto in Indonesia, un vero sacrilegio. Invece, nel film Forever Strong veniva ballata da una squadretta di rugby di una universitaria americana. Due anni fa, poi, un?industria di prodotti alimentari aveva deciso di promuovere i suoi biscotti allo zenzero con un cartone animato con tanto di disegni mutuati dall?Haka. L'Haka, dunque, non sarà più mercificabile e i Maori potranno vietare ad altri l'utilizzo della danza per fini commerciali e inappropriati, un passo fondamentale per il rispetto della loro cultura e della loro dignità. Un precedente importante per tutti i popoli nativi che da anni combattono legalmente in tutte le sedi internazionali per ottenere il diritto di esercitare il controllo della loro sapienza tradizionale e del patrimonio intellettuale, come sancito dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni. ?Una volta erano guerrieri?, recita il titolo di un famoso film, oggi i Maori potrebbero decidere di diventare anche imprenditori di se stessi. Maurizio Torretti